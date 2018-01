Il tabellino e la cronaca di Venezia - Cesena: Inzaghi fa piangere i romagnoli

27/gennaio/2018 - h. 17.20

Il Cesena ha perso contro il Venezia. Non un gran match, decisiva la rete Geijo: piattone a venti minuti dalla fine, i bianconeri si svegliano nel finale ma non basta per superare la squadra dii Inzaghi. I romagnoli non hanno impressionato se non dopo lo svantaggio quando Audero ha negato due volte il pareggio agli avversari. Dopo un primo tempo da sbadigli, il Venezia comincia a vivacizzare la gara all’inizio della ripresa prima con Falzerano e poi con Garofalo. Non convince Cacia, schierato da Castori dal primo minuto, e allora dentro Jallow. Cambia poco. Il Venezia alla fine passa: uno-due con Litteri e Fulignani battuto. Pinati ci riprova dopo un paio di minuti ma stavolta Fulignani c’è. Castori prova a pareggiarla inserendo Fazzi e Moncini. Sarà proprio quest’ultimo ad avere l’occasione all’80’ ma Auder fa il miracolo prima su di lui poi sull’inzuccata di Donkor. Estremo difensore veneto decisivo anche per parare il tiro di Fazzi in zona Cesarini. Questa volta il Cesena perde, si interrompe la striscia di risultati utili consecutivi.





TABELLINO





VENEZIA. Audero, Andelkovic (dal 22' st Pinato), Modolo, Domizzi, Bruscagnin, Falzerano, Stulac, Suciu, Garofalo, Litteri (dal 33' st Cernuto), Geijo (dal 35' st Zigoni). A disp.: Vicario, Gori, Soligo, Fabiano, Firenze, Marsura, Zampano, Del Grosso. All.: Inzaghi.





CESENA: Fulignati, Donkor, Esposito (dal 32' st Fazzi), Scognamiglio, Perticone, Kupisz (Dal 32' st Moncini), Schiavone, Di Nola, Vitaa, Laribi, Cacia (dal 15' st Jallow). A disp.: Agliardi, Melgrati, Suagher, Panico Sbrissa Diaye.





ARBITRO. Piscopo





RETE: 25' st Geijo





NOTE:: Amm. Gori, Garofalo, Esposito, Perticone, Kupisz, Di Noia